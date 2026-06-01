Théâtre Pis qu’est-ce qu’on fera du boeuf ? à Valdallière Place du Colonel Candau Valdallière

Valdallière

Théâtre Pis qu’est-ce qu’on fera du boeuf ? à Valdallière

Place du Colonel Candau Le Chat Foin Valdallière Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Retrouvez cette pièce de théâtre sur l’agriculture qui se tiendra au Chat Foin à Vassy, Pis qu’est qu’on fera du bœuf ?

Ce spectacle retrace l’évolution de l’agriculture de l’après-guerre à aujourd’hui et a été écrit à partir de témoignages d’agricultrices et d’agriculteurs de Suisse Normande.

Retrouvez cette pièce de théâtre sur l’agriculture qui se tiendra au Chat Foin à Vassy, Pis qu’est qu’on fera du bœuf ?

Ce spectacle retrace l’évolution de l’agriculture de l’après-guerre à aujourd’hui et a été écrit à partir de témoignages d’agricultrices et d’agriculteurs de Suisse Normande. Billetterie en ligne sur Hello asso.

A partir de 8 ans. .

Place du Colonel Candau Le Chat Foin Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 6 59 65 08 12

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English : Théâtre Pis qu’est-ce qu’on fera du boeuf ? à Valdallière

Watch this play about agriculture at the Chat Foin in Vassy, Pis qu’on fera du bœuf?

This play traces the development of agriculture from the post-war period to the present day, and was written based on the testimonies of farmers from Suisse Normande.

L’événement Théâtre Pis qu’est-ce qu’on fera du boeuf ? à Valdallière Valdallière a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie