Théâtre Pis qu’est-ce qu’on fera du boeuf ? à Valdallière Place du Colonel Candau Valdallière
Théâtre Pis qu’est-ce qu’on fera du boeuf ? à Valdallière Place du Colonel Candau Valdallière vendredi 12 juin 2026.
Valdallière
Théâtre Pis qu’est-ce qu’on fera du boeuf ? à Valdallière
Place du Colonel Candau Le Chat Foin Valdallière Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Retrouvez cette pièce de théâtre sur l’agriculture qui se tiendra au Chat Foin à Vassy, Pis qu’est qu’on fera du bœuf ?
Ce spectacle retrace l’évolution de l’agriculture de l’après-guerre à aujourd’hui et a été écrit à partir de témoignages d’agricultrices et d’agriculteurs de Suisse Normande.
Retrouvez cette pièce de théâtre sur l’agriculture qui se tiendra au Chat Foin à Vassy, Pis qu’est qu’on fera du bœuf ?
Ce spectacle retrace l’évolution de l’agriculture de l’après-guerre à aujourd’hui et a été écrit à partir de témoignages d’agricultrices et d’agriculteurs de Suisse Normande. Billetterie en ligne sur Hello asso.
A partir de 8 ans. .
Place du Colonel Candau Le Chat Foin Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 6 59 65 08 12
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English : Théâtre Pis qu’est-ce qu’on fera du boeuf ? à Valdallière
Watch this play about agriculture at the Chat Foin in Vassy, Pis qu’on fera du bœuf?
This play traces the development of agriculture from the post-war period to the present day, and was written based on the testimonies of farmers from Suisse Normande.
L’événement Théâtre Pis qu’est-ce qu’on fera du boeuf ? à Valdallière Valdallière a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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