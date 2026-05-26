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Théâtre Potiche Théâtre Olympia Arcachon

Théâtre Potiche Théâtre Olympia Arcachon

Théâtre Potiche Théâtre Olympia Arcachon vendredi 5 mars 2027.

Lieu : Théâtre Olympia

Adresse : 21 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : vendredi 5 mars 2027

Fin : vendredi 5 mars 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 55 55 Tarif de base plein tarif

Arcachon

Théâtre Potiche

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:30:00
fin : 2027-03-05 22:30:00

Date(s) :
2027-03-05

Mise en scène Charles Templon
Nominé aux Molières 2026
La comédie de Barillet et Grédy arrive avec un casting de choix Clémentine Célarié, Hugo Bardin…

À Sainte-Gudule, la vie de la famille Pujol semble bien tranquille. Mais lorsque Robert, patron d’une usine de parapluies, est victime d’un malaise, son épouse doit reprendre l’entreprise. Discrète et dévouée, elle se révèle alors une cheffe brillante et inattendue. Cette troupe donne vie à une comédie vive et savoureuse. Une pièce mordante qui rappelle avec humour que le pouvoir et le talent se cachent parfois là où on ne les attend pas. Charles Templon, metteur en scène et auteur français, est reconnu pour son travail mêlant théâtre contemporain et écriture engagée. Il développe des spectacles à la fois sensibles et percutants, explorant les tensions humaines et sociales avec une grande exigence artistique.   .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75  billetterie@arcachon.com

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English : Théâtre Potiche

L’événement Théâtre Potiche Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon

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