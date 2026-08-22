THÉÂTRE PUZZLING THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
jeudi 14 janvier 2027 · THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
THÉÂTRE PUZZLING
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:30:00
fin : 2027-01-14
Date(s) :
2027-01-14
C’est avec humour et habileté qu’ils nous surprennent et nous troublent pour mieux manipuler nos perceptions.
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous font douter, et en même temps souvent nous font sourire. Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser.
Quels sont les chances pour que deux spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l’avance les choix des spectateurs ? De faire le même rêve qu’une spectatrice ?
Magie contemporaine et mentalisme
Durée 1h10
À partir de 8 ans. 20 .
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
With humor and skill, they surprise and unsettle us in order to better manipulate our perceptions.
L’événement THÉÂTRE PUZZLING Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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