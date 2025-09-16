Théâtre « Racine »

2026-03-20 20:30:00

2026-03-20

2026-03-20

Jeanne est collégienne

Jeanne est collégienne. À part à sa copine Isa, elle parle peu et cultive sa différence avec les jeunes gens de son âge. Mal dans sa peau, elle est en rupture avec le monde des adultes qu’elle découvre. En elle, bouillonne une colère sourde contre ses professeurs qui veulent la faire sortir de sa coquille, contre sa famille dont elle croit subir l’héritage comme une malédiction. Elle ne rêve que d’une chose partir loin d’ici. Et pourtant, une découverte inattendue va bouleverser son existence…

Sous forme de récit traversant les époques et les personnages, ponctuée des chants vibrants et telluriques de Titouan Billon, la pièce embrasse la question des origines, familiales, culturelles et sociales, le besoin et les difficultés à s’en émanciper et/ou à les accepter. C’est aussi une histoire d’adolescence, cette période de la vie où l’on commence à se demander sérieusement qui on est et qui on voudrait être. Une énigme que l’on met souvent une vie entière à résoudre.

A partir de 14 ans. .

