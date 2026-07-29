Théâtre Récit Mon Père avait 3 vaches Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Théâtre Récit Mon Père avait 3 vaches

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 20:30:00

fin : 2027-01-07 21:45:00

Date(s) :

2027-01-07

Cinq avatars pour trois vaches.

Fils d’agriculteur du Centre Bretagne, Yves-Marie Le Texier a grandi dans une ferme, entre récoltes et prix du lait. Devenu comédien, en fouillant dans ses souvenirs, il remonte le fil de ses souvenirs d’enfance pour questionner l’évolution du monde agricole breton ruralité, mal-être paysan, environnement… À travers cinq portraits d’agriculteurs, aussi différents les uns des autres, il explore, avec humour, poésie et sensibilité, les chemins qu’il aurait pu emprunter s’il avait repris la ferme familiale. Quel agriculteur serait-il devenu ? Et si monter dans une ensileuse à 7 ans pouvait changer le cours d’une vie ?

Entre récit intime et regard lucide sur la ruralité d’aujourd’hui, un spectacle profondément humain qui interroge notre rapport à la terre, au travail, à l’héritage. Un propos d’actualité qu’il traite avec ses souvenirs, ses réflexions, ses rencontres et surtout avec amour pour ce monde rural.

Un spectacle qui fait rire, réfléchir… et surtout, qui fait du bien, À voir absolument, que vous ayez les bottes aux pieds ou non !

Tout public à partir de 12 ans

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Théâtre Récit Mon Père avait 3 vaches Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44