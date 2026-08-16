Théâtre Requiem pour une love doll Rayon vert Saint-Valery-en-Caux
mercredi 18 novembre 2026 · Rayon vert · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Théâtre Requiem pour une love doll
Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Requiem pour une love doll le Le Blob Compagnie
Il était une fois une satire de notre monde et de son (dys)fonctionnement à travers l’histoire de Beverly. Cette poupée sexuelle importée de son usine située dans un pays fort, fort lointain, va rencontrer dans des toilettes de station-service la fée Tus prédisposée à réaliser son rêve devenir une vraie jeune femme à condition qu’elle parvienne à aimer et être aimée en retour avant que minuit sonne. C’est ainsi que durant son unique journée sur terre, Beverly va partir à la recherche du Prince Charmant et rencontrer l’Homme dans toute sa splendeur.
Spectacle accueilli dans le cadre du Festival En Attendant l’Éclaircie, festival de la jeune création théâtrale normande
Au Rayon vert à 20h.
Durée 55min
16 ans + .
Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41
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English : Théâtre Requiem pour une love doll
L’événement Théâtre Requiem pour une love doll Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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