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Théâtre Requiem pour une love doll Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

mercredi 18 novembre 2026 · Rayon vert · Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rayon vert
Adresse
14 Rue de la Grâce de Dieu
Ville
76460 Saint-Valery-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Valery-en-Caux

Théâtre Requiem pour une love doll

Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Requiem pour une love doll le Le Blob Compagnie

Il était une fois une satire de notre monde et de son (dys)fonctionnement à travers l’histoire de Beverly. Cette poupée sexuelle importée de son usine située dans un pays fort, fort lointain, va rencontrer dans des toilettes de station-service la fée Tus prédisposée à réaliser son rêve devenir une vraie jeune femme à condition qu’elle parvienne à aimer et être aimée en retour avant que minuit sonne. C’est ainsi que durant son unique journée sur terre, Beverly va partir à la recherche du Prince Charmant et rencontrer l’Homme dans toute sa splendeur.

Spectacle accueilli dans le cadre du Festival En Attendant l’Éclaircie, festival de la jeune création théâtrale normande

Au Rayon vert à 20h.
Durée 55min
16 ans +   .

Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41 

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English : Théâtre Requiem pour une love doll

L’événement Théâtre Requiem pour une love doll Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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