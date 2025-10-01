Théâtre Requin velours Colmar

Théâtre Requin velours Colmar mardi 10 mars 2026.

Théâtre Requin velours

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 21:30:00

2026-03-10

Roxane est victime d’un viol. Le soir-même, elle rencontre des Loubardes , qui deviennent ses amies. Avec leur soutien, Roxane tente d’obtenir réparation par le récit, le rêve et la fiction. Mais peu à peu, elle se transforme en requin et renverse la violence. C’est l’histoire d’une quête de réparation.

C’est un sujet grave et pourtant banal, abordé comme seules des personnes concernées pourraient le faire avec le décalage qui permet le rire, avec la douceur qu’il faut pour parler de la violence. Avec la poésie nécessaire.

Déconseillé aux moins de 16 ans. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Roxane is raped. That same evening, she meets some ¿Loubardes¿ , who become her friends. With their support, Roxane tries to obtain redress through storytelling, dreams and fiction.

German :

Roxane wird Opfer einer Vergewaltigung. Noch am selben Abend trifft sie sich mit den Loubardes , die ihre Freundinnen werden. Mit ihrer Unterstützung versucht Roxane, durch Erzählen, Träumen und Fiktionen eine Wiedergutmachung zu erreichen.

Italiano :

Roxane viene violentata. La sera stessa incontra un gruppo di Loubardes , che diventano suoi amici. Con il loro sostegno, Roxane cerca di trovare un rimedio attraverso la narrazione, i sogni e la finzione.

Espanol :

Roxane es violada. Esa misma noche conoce a un grupo de Loubardes , que se convierten en sus amigos. Con su apoyo, Roxane intenta buscar reparación a través de la narración, los sueños y la ficción.

