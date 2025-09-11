Théâtre « Ressources humaines » Cahors

Théâtre « Ressources humaines » Cahors mardi 13 janvier 2026.

Théâtre « Ressources humaines »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Début : 2026-01-13 20:30:00

2026-01-13

Ressources Humaines est un spectacle adapté du film de Laurent Cantet.

Il raconte l’histoire d’un fils d’ouvrier qui, après ses études dans une grande école de commerce parisienne, revient dans l’usine où son père travaille, pour y effectuer un stage au sein du service des Ressources Humaines

Il raconte l’histoire d’un fils d’ouvrier qui, après ses études dans une grande école de commerce parisienne, revient dans l’usine où son père travaille, pour y effectuer un stage au sein du service des Ressources Humaines. Le jeune homme va se heurter aux difficultés propres à cette position de transfuge de classe , à ce fossé entre son milieu d’origine et sa nouvelle place au sein de la direction, qui le laisse écartelé entre deux mondes. Mais il va aussi et c’est là que le drame se noue découvrir que son stage (initialement dédié à la mise en place des 35h dans l’usine) sert à masquer un plan social, dont son propre père doit faire les frais.

Entre ascension professionnelle et fidélité à son enfance, entre réussite individuelle et luttes collectives, le jeune homme devra choisir.

Une partition théâtrale de haut vol, d’une précision et d’une subtilité remarquables La Terrasse .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Ressources Humaines is adapted from the film by Laurent Cantet.

It tells the story of a blue-collar worker?s son who, after studying at a leading Parisian business school, returns to the factory where his father works, to take up an internship in the Human Resources department

German :

Ressources Humaines ist ein Theaterstück nach dem Film von Laurent Cantet.

Er erzählt die Geschichte eines Arbeitersohns, der nach seinem Studium an einer Pariser Wirtschaftshochschule in die Fabrik seines Vaters zurückkehrt, um dort ein Praktikum in der Personalabteilung zu absolvieren

Italiano :

Ressources Humaines è uno spettacolo tratto dal film di Laurent Cantet.

Racconta la storia del figlio di un operaio che, dopo aver studiato in un’importante scuola di economia parigina, torna nella fabbrica in cui lavora il padre per fare un tirocinio nel dipartimento delle risorse umane

Espanol :

Ressources Humaines es un espectáculo adaptado de la película de Laurent Cantet.

Cuenta la historia del hijo de un obrero que, tras estudiar en una importante escuela de negocios parisina, regresa a la fábrica donde trabaja su padre para hacer prácticas en el departamento de Recursos Humanos

