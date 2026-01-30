Thann

Théâtre Rêves

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Entre réalité et imaginaire, Rêves explore la mémoire, l’exil et la quête d’identité dans une mise en scène poétique, sensible et profondément humaine.

La compagnie de théâtre Double Sens présente Rêves de Wajdi Mouawad, une œuvre sensible et puissante où se mêlent mémoire, exil et quête d’identité. À travers une mise en scène intense et poétique, les comédiens invitent le public à un voyage entre réalité et imaginaire, au cœur des émotions humaines. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

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English :

Between reality and imagination, Rêves explores memory, exile and the quest for identity in a poetic, sensitive and deeply human production.

L’événement Théâtre Rêves Thann a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay