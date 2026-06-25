Uffholtz

Théâtre Rêves

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Avec Rêves, plongez dans un voyage entre écriture, mémoire, exil et identité. À travers des récits intimes et puissants, la pièce explore blessures du passé et force des rêves.

Avec Rêves, plongez dans un voyage entre écriture, mémoire, exil et identité. À travers des récits intimes et puissants, la pièce explore blessures du passé et force des rêves, dans une langue poétique et profondément humaine, où chacun est invité à se perdre… pour peut-être mieux se retrouver. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

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English :

With *R%EAves*, embark on a journey through %E9writing, m%E9mory, exile, and identity. %C0 Through intimate and powerful stories, the play explores the wounds of the past and the power of dreams.

L’événement Théâtre Rêves Uffholtz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay