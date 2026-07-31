Informations pratiques

Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô > An Irish story / Cie Innisfree

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Kelly Ruisseau raconte l’enquête qu’elle a menée pour tenter de retrouver son grand-père, Peter O’Farrel, né dans les années 30 en Irlande du Sud. Parti s’installer en Angleterre dans les années 50, il disparaît dans les années 70. En traversant les époques, les frontières géographiques et linguistiques, la comédienne polymorphe propose un voyage au cœur d’une famille, avec ses secrets et ses non-dits ; Elle livre une histoire de toute une famille marquée par l’exil, si intime qu’elle en devient universelle.

Tout public (dès 12 ans) 1h25.

Ce spectacle est une merveille, le miracle qu’on espère voir apparaître chaque soir en allant au théâtre. Ni plus ni moins. Télérama TTTT.

C’est un seul-en-scène qui tourne, et tourne, et cartonne joué plus de 200 fois, il remplit les salles. À la fois sur scène, et à la mise en scène, et à l’écriture, Kelly Rivière raconte l’histoire de Kelly Ruisseau, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. […] Cette quête menée de main de maître épate, fait rire et gamberger. Le Canard Enchaîné.

Texte, mise en scène et jeu Kelly Rivière.

Collaboration artistique Jalie Barcilon, David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah Siré.

Scénographie Grégoire Faucheux et Anne Vaglio.

Costume Elisabeth Cerqueira.

Collaboration artistique à la lumière Anne Vaglio.

Régie Générale Frédéric Evrard, Agathe Patonnier (en alternance).

Photo David Jungman. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr

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English : Théâtre Saint-Lô > An Irish story / Cie Innisfree

L’événement Théâtre Saint-Lô > An Irish story / Cie Innisfree Saint-Lô a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô