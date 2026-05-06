Saint-Lô

Visite guidée de la ville

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 15:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Rendez-vous le 04 août à 14h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville !

Visite guidée 1h30

Tarif adulte 6€

Tarif réduit 3€

-12 ans gratuit

Renseignements et réservation au 02 33 72 52 55 .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Visite guidée de la ville

L’événement Visite guidée de la ville Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Saint-Lô