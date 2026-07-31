Théâtre Saint-Lô > Le petit prince / Abalone Saint-Lô
jeudi 17 décembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Théâtre Saint-Lô > Le petit prince / Abalone
Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 19:30:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince fait partie de ces œuvres qui touchent à l’universel et s’inscrivent dans un patrimoine à la fois intime, personnel mais aussi commun à tous les hommes. La comédienne Anne Girouard et le violoniste Régis Huby s’emparent de ce texte pour nous en livrer leur interprétation, entre mots et notes de musique.
Le Petit Prince n’a pas pris une ride. Et le relire, c’est le redécouvrir sans cesse. Le roman de Saint-Exupéry, Anne Girouard s’en empare pour se glisser dans la peau de chaque personnage qui parcourt la quête de cet enfant venu d’une autre planète serpent, renard, allumeur de réverbère, rose ou baobab, c’est un livre de rencontres et de voyages. Régis Huby interprète pour l’occasion une partition aussi libre que rigoureuse, sur une base de violon et d’électronique, où la récitante se fait passeuse.
Cette puissance de l’imagination, invoquée par le théâtre, pousse avec Le Petit Prince à son paroxysme, la force de l’imaginaire. Anne Girouard
Tout public (dès 6 ans) 1h
Comédienne et conception du spectacle Anne Girouard
Violon, électronique, composition musicale et improvisation Régis Huby
Conception du spectacle Pierre-François Roussillon
Photo Louise Lorieux. .
Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Saint-Lô > Le petit prince / Abalone
L’événement Théâtre Saint-Lô > Le petit prince / Abalone Saint-Lô a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Saint-Lô (Manche)
- À tous petits pas, fêtons l’été au frais au musée, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô 4 août 2026
- Visite guidée de la ville Saint-Lô 4 août 2026
- L’Attrape-soleil > Atelier 6-12 ans Saint-Lô 5 août 2026
- Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville Saint-Lô 5 août 2026
- Les balades en calèche de l’été Saint-Lô 6 août 2026