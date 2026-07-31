Informations pratiques

Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô > Le petit prince / Abalone

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 19:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince fait partie de ces œuvres qui touchent à l’universel et s’inscrivent dans un patrimoine à la fois intime, personnel mais aussi commun à tous les hommes. La comédienne Anne Girouard et le violoniste Régis Huby s’emparent de ce texte pour nous en livrer leur interprétation, entre mots et notes de musique.

Le Petit Prince n’a pas pris une ride. Et le relire, c’est le redécouvrir sans cesse. Le roman de Saint-Exupéry, Anne Girouard s’en empare pour se glisser dans la peau de chaque personnage qui parcourt la quête de cet enfant venu d’une autre planète serpent, renard, allumeur de réverbère, rose ou baobab, c’est un livre de rencontres et de voyages. Régis Huby interprète pour l’occasion une partition aussi libre que rigoureuse, sur une base de violon et d’électronique, où la récitante se fait passeuse.

Cette puissance de l’imagination, invoquée par le théâtre, pousse avec Le Petit Prince à son paroxysme, la force de l’imaginaire. Anne Girouard

Tout public (dès 6 ans) 1h

Comédienne et conception du spectacle Anne Girouard

Violon, électronique, composition musicale et improvisation Régis Huby

Conception du spectacle Pierre-François Roussillon

Photo Louise Lorieux. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr

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English : Théâtre Saint-Lô > Le petit prince / Abalone

L’événement Théâtre Saint-Lô > Le petit prince / Abalone Saint-Lô a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô