Théâtre Saint-Lô > Le second souffle / Cie Dynamo Virginie Barjonet Saint-Lô
mercredi 7 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Théâtre Saint-Lô > Le second souffle / Cie Dynamo Virginie Barjonet
Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 20:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Le second souffle est une immersion dans ce qui est l’essence de la vie l’énergie, le cycle, la respiration. Le souffle rythme nos journées. Il touche à l’intime, au primordial, au vital. Il est le témoin de l’énergie qui circule en nous et au-delà. Émerveillons-nous de cette respiration qui nous connecte les uns aux autres, à l’immatériel, au sublime, au vivant. Chaque cycle voit naitre, finir et renaître à nouveau. Le second souffle incarne ce renouveau, ce regain d’énergie qui nous fait avancer. Cinq interprètes emmènent le mouvement au plus profond de l’humain, de ses sensations, de ses vertiges et mettent en lumière l’énergie qui circule et se transmet, la chaleur du collectif, l’unisson, la plénitude de l’envol.
L’énergie vitale est merveilleuse. L’idée que cette énergie pourrait un jour s’arrêter ne nous fait-elle pas ressentir une urgence de vivre et l’importance de savourer les nuances offertes par le temps qui passe ? Virginie Barjonet, chorégraphe
Tout public (dès 8 ans) 1h
Direction artistique, chorégraphie Virginie Barjonet
Création sonore Jérémy Chartier
Danse, voltige, roue Cyr Louise Carrière, Jean-Philippe Giraud, Margot Guiguet, Virginie Barjonet, Rachel Salzman
Régie générale, lumière et scénographie Florent Oliva Régie accroches et son Raphaël Krust Technique accroches Arnaud Jamin, Florent Oliva, Myriam Laurencin
Costumes Maïté Chantrel
Collaboration artistique Estelle Olivier, Myriam Laurencin
Regard complice Estelle Olivier
Photo Le son dans l’œil. .
Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr
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English : Théâtre Saint-Lô > Le second souffle / Cie Dynamo Virginie Barjonet
L’événement Théâtre Saint-Lô > Le second souffle / Cie Dynamo Virginie Barjonet Saint-Lô a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô
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