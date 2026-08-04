Informations pratiques

Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô > Modulus / Théâtre Bascule

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Nous sommes invités à monter à bord du vaisseau le Modulus et à suivre un voyage, un ballet, un rêve aquatique, une fable écologique. Dans cet écosystème scénique minutieusement composé, les interprètes évoluent comme des créatures hybrides, mi-humaines mi-aquatiques, nous invitant à repenser notre relation au monde marin.

Les jeux d’ombre et de lumière, amplifiés par la présence de l’eau, créent des tableaux mouvants où les frontières entre l’organique et l’artificiel s’estompent progressivement. La performance jonglée devient métaphore des équilibres fragiles de la biodiversité marine, tandis que la partition corporelle des artistes évoque les mouvements fluides et hypnotiques des espèces abyssales. Au-delà de sa dimension esthétique, Modulus propose une réflexion sensible sur notre responsabilité collective face à la préservation des océans, transformant l’émerveillement du spectateur en une prise de conscience écologique profonde et durable.

Théâtre cirque Tout public (dès 5 ans) 45min

HORS LES MURS Salle Salvador Allende

Mise en scène et scénographie Stéphane Fortin

Jeu Renaud Roué, Mattia Furlan, Julien Pulicani

Univers sonore Erwan Le Guen, Emmanuel Six

Construction décor et accessoires Maureen Brown, Félix Debarre, Noé Duval

Création marionnettes et astuces Vincent Benard, Laurianne Marié, MYSTICAL ATTIC FAEHILD

Régie générale et création lumière Julien Pulicani

Photo Laurianne Marié. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr

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English : Théâtre Saint-Lô > Modulus / Théâtre Bascule

L’événement Théâtre Saint-Lô > Modulus / Théâtre Bascule Saint-Lô a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô