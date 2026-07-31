Informations pratiques

Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô > Perchés ! / Les chanteurs d’oiseaux

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Un monde un peu perché où l’oiseau est à la fête.

De leur connaissance pointue de la nature et du vivant, les chanteurs d’oiseaux nous sifflent un spectacle d’humour musical et poétique. Deux hommes ou plutôt deux grands enfants nous invitent à assister à leurs échanges. Car oui, ils connaissent le langage des oiseaux. Comment séduisent-ils, comment éduquent-ils leurs oisillons, comment transmettent-ils leur héritage ? Et si les oiseaux proposaient un nouveau champ des possibles ?

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leurs chants est très vite devenu un jeu et une passion. Ils ont ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et devenir de véritables chanteurs d’oiseaux. Le talent de ce duo singulier à l’univers décalé, savant et drôle, l’a amené à se produire sur les scènes du monde entier, en passant par Les Victoires de la Musique Classique et la Cérémonie des Molières. Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant.

Tout public (dès 5 ans) 1h20

Avec Les Chanteurs d’Oiseaux (Johnny Rasse et Jean Boucault)

Musiciens en alternance (saxophoniste ou clarinettiste) Philippe Braquart, Guillaume Berceau ou Vincent Lochet

Lumières Benoît André

Photo Emmanuel Viverge. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr

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English : Théâtre Saint-Lô > Perchés ! / Les chanteurs d’oiseaux

L’événement Théâtre Saint-Lô > Perchés ! / Les chanteurs d’oiseaux Saint-Lô a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô