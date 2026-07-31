Informations pratiques

Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô > Saute et le parachute s’ouvrira / File en scène

Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

C’est une histoire de sauts ceux que l’on choisit, et ceux que la vie nous impose. Car parfois, c’est vrai, descendre de son canapé, c’est déjà de la chute libre et puis parfois sans prévenir, c’est la vie qui nous pousse dans le vide.

Un humble collectionneur de sons, longtemps passé à côté de lui-même re-parcourt les grandes étapes de sa vie. Dans un monde qui vacille, s’effrite et nourrit nos angoisses, il cherche — comme beaucoup — un sens, de l’espoir, à travers ses crises intimes et universelles.

Face à ses souvenirs et à ses peurs, osera-t-il devenir pleinement lui-même ?

Un partage généreux, vivant, auquel le public prend part. Comme une tentative sensible et audacieuse celle d’une poésie qui, peut-être, pourrait sauver le monde.

Dans une grande proximité, à 360 degrés, et à ciel ouvert, poésie sonore et récit s’entrelacent pour revisiter les grands carrefours et les défis intimes d’une vie.

HORS LES MURS Rendez-vous au musée du bocage normand de Saint-Lô

Écriture et jeu Laurent Savalle

Création sonore, musique et régie Gentien de Bosmelet

Conception dramatique et mise en scène Léa Dant

Conseils artistiques, son Paulin Duchatelle et Compagnie Braquage Sonore

Scénographie Hervé Germain Photo Audrey Bigot. .

Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr

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English : Théâtre Saint-Lô > Saute et le parachute s’ouvrira / File en scène

L’événement Théâtre Saint-Lô > Saute et le parachute s’ouvrira / File en scène Saint-Lô a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô