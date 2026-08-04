Théâtre Saint-Lô > Trajectoire(s), mémoires d’enfances exilées / Cie Idio(m)rythmie Saint-Lô

Informations pratiques

Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô > Trajectoire(s), mémoires d’enfances exilées / Cie Idio(m)rythmie

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 19:30:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Erion et Sarah sont inséparables, meilleurs amis au Kosovo. Mais un jour, Erion doit partir. Sur le quai de la gare, Sarah lui glisse son numéro sur un petit papier froissé, mais la bouteille d’eau fuit dans le sac… et les derniers chiffres s’effacent. Arrivé à Lyon, tout est nouveau, bruyant, déroutant. Les langues se mélangent, les repères s’effacent. Et pourtant, un terrain d’entente subsiste le football qui devient refuge et tremplin vers de nouvelles amitiés. Au cœur de cette nouvelle vie, un objectif retrouver le numéro de Sarah.

Entre souvenirs d’enfance et passion du ballon rond, Trajectoire(s) raconte une histoire d’exil et d’amitié. Ce spectacle sensible et vibrant nous plonge dans la mémoire d’un enfant forcé de quitter son pays, et dans l’univers fédérateur du sport, avec le football comme fil conducteur. Le texte de Trajectoire(s) a été coécrit avec des adolescents du collège des Iris de Villeurbanne ce sont eux qui ont décidé de l’histoire et qui ont imaginé les personnages et leurs parcours.

Tout public (dès 8 ans) 50 min

Texte de Pauline Noblecourt-Berjon et les élèves de la classe d’UPE2A du Collège des Iris à Villeurbanne Buera Azemi, Nadia Covaciu, Ionut Firu, Mariam Grigalashvili, Mounir Hammami, Lina Khaldi, Ismaïl Khajmouradov, Azzam Mohamed Omer, Rayen Sahbani, Beqir Selmani, Rivviyan Thujithasan, Dorian Tola, Larisa Varga

Régie Artistique Maxime Mansion Avec Simon Alopé Régie Jb de Tonquédec

Création sonore Quentin Dumay Scénographie Amandine Livet

Lumière Lucas Delachaux

Voix enregistrée Koso Morina

Photo Emile Zeizig. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr

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English : Théâtre Saint-Lô > Trajectoire(s), mémoires d’enfances exilées / Cie Idio(m)rythmie

L’événement Théâtre Saint-Lô > Trajectoire(s), mémoires d’enfances exilées / Cie Idio(m)rythmie Saint-Lô a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô