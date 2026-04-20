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Théâtre Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer

Théâtre Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 31 rue du Logis Vert

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 7 7 7

Saint-Palais-sur-Mer

Théâtre

Salle des fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

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Salle des fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 40 46 81  contact@scenocean17.com

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L’événement Théâtre Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique

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