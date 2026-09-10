Théâtre « Sarah Bernhardt toujours! », Palais Lumière, Évian-les-Bains

Informations pratiques

Théâtre « Sarah Bernhardt toujours! » Samedi 19 septembre, 20h00 Palais Lumière Haute-Savoie

Tarifs 15€ / 10€ / Gratuit -16 ans (à partir de 12 ans).

Billetterie et réservation conseillée à l’accueil du Palais Lumière

ou au tél. 04 50 83 15 90.

La pièce de théâtre se tiendra à l’auditorium du Palais Lumière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Au sommet de sa carrière, Sarah Bernhardt nous accueille dans

sa loge. Elle va jouer Phèdre et, tout en se préparant pour ce rôle

majeur, elle se raconte au public, invité dans cet espace privilégié à

entendre les souvenirs de la comédienne.

Spectacle conçu et mis en scène par Nicolas Laugero-Lasserre, d’après les mémoires Ma double vie de Sarah Bernhardt. Avec Véronique Fourcaud dans le rôle de Sarah Bernhardt.

Chanteuse lyrique et comédienne, Véronique Fourcaud, arrière-petite nièce

de Toulouse-Lautrec, se produit en France et à l’international dans

les répertoires de l’opérette, de la chanson et de la comédie musicale.

Mentorée par Pierre Cardin, elle fait revivre avec esprit les grandes

figures de la Belle Époque. Son dernier spectacle, Drôles de Divas !, créé

en 2026 au Théâtre Michel, met à l’honneur Yvette Guilbert, chanteuse

fétiche de Toulouse-Lautrec, et Yvonne Printemps.

Nicolas Laugero-Lasserre est directeur de l’ICART, commissaire d’exposition et spécialiste de l’art urbain. Chevalier des Arts et des Lettres, il

oeuvre depuis plus de vingt ans pour rendre l’art accessible au plus

grand nombre.

Créateurs des costumes : Monika Mucha et Pierre Cardin.

Tarifs 15€ / 10€ / Gratuit -16 ans (à partir de 12 ans).

Billetterie et réservation conseillée à l’accueil du Palais Lumière

ou au tél. 04 50 83 15 90.

Cette soirée est rendue possible grâce au soutien des Amis du Palais

Lumière. Rejoignez-les ! En devenant adhérent, vous soutenez une programmation culturelle ambitieuse tout en profitant d’avantages exclusifs.

Plus d’informations et adhésion en ligne : www.lesamisdupalaislumiere.fr

Palais Lumière Quai Albert Besson, 74500 Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 83 10 90 http://www.ville-evian.fr [{« link »: « http://www.lesamisdupalaislumiere.fr »}] Le Palais Lumière est à l’origine un établissement thermal. Conçu par l’architecte Ernest Brunarius, l’établissement fut inauguré en 1902. Il est l’un des plus beaux témoignages de l’architecture des villes d’eaux du début du XXe siècle. Situé face au lac, au voisinage de l’hôtel de ville (ancienne villa des frères Lumière), il jouit d’un emplacement central et privilégié.

En 1996, la ville d’Évian redevient propriétaire du bâtiment et se préoccupe de sa préservation. Peu après, sa façade principale, son hall d’entrée, son vestibule et ses décors sont inscrits à l’inventaire des Monuments historiques.

Le hall principal était autrefois un lieu de mondanités qui faisait à la fois office de salle d’attente et de buvette. Éclairé par de beaux vitraux, il a été restauré à l’identique. Il abrite en particulier quatre statues allégoriques de sources, signées par le sculpteur Louis-Charles Beylard. Les parois latérales du porche d’entrée sont ornées de deux toiles marouflées, « Nymphes à la Source » et « Nymphes au bord de l’eau », attribuées à Jean D. Benderly, élève de Puvis de Chavanne. La façade principale alterne pierre blanche et faïence jaune paille. C’est un choix unique dans l’architecture thermale lémanique. Par ailleurs, l’édifice a retrouvé le dôme qui le coiffait à l’origine.

Depuis 2006, l’établissement, rebaptisé le Palais Lumière, abrite un espace culturel (médiathèque et salles d’exposition) ainsi qu’un centre de congrès. Grâce à un équipement adapté et à une programmation prestigieuse, la ville a réussi à faire de l’espace d’exposition un pôle de référence, à l’instar des musées suisses proches.

Au sommet de sa carrière, Sarah Bernhardt nous accueille dans

© Cliché Jérôme Faggiano