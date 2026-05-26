Léobard

Théâtre Shakespeare dans le parc II par la Cie Carré 128

Abbaye Nouvelle Léobard Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Carré 128 présente Shakespeare dans le par II d'après La Tempête de William Shakespeare.

La Tempête est une pièce où le réel se mélange au merveilleux

Carré 128 présente Shakespeare dans le par II d'après La Tempête de William Shakespeare.

La Tempête est une pièce où le réel se mélange au merveilleux. Sur une île mystérieuse, le puissant magicien Prospero vit en exil avec sa fille. Grâce à ses pouvoirs, il déclenche une tempête pour y attirer ses ennemis, qui se retrouvent perdus dans un monde d’illusions et de créatures mystérieuses où les premiers habitants tentent de retrouver leur humanité et leur liberté.

Après le succès du premier volet, ce projet continue dans la droite lignée de la compagnie sensibiliser le public à l'importance de la préservation des lieux patrimoniaux en les mettant en valeur à travers le théâtre.

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Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie

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English :

Carré 128 presents Shakespeare in par II after The Tempest by William Shakespeare.

The Tempest is a play in which the real mixes with the wonderful

L’événement Théâtre Shakespeare dans le parc II par la Cie Carré 128 Léobard a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Gourdon