Visite guidée de l’Abbaye Nouvelle, abbaye cistercienne du XIIIe siècle, L’Abbaye Nouvelle, Léobard

Informations pratiques

Visite guidée de l’Abbaye Nouvelle, abbaye cistercienne du XIIIe siècle Samedi 19 septembre, 15h00 L’Abbaye Nouvelle Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’Abbaye-Nouvelle

Partez à la découverte des ruines fascinantes de cette ancienne abbaye cistercienne lors d’une visite guidée enrichissante.

Accompagnés d’une guide-conférencière, explorez l’architecture et l’histoire de ce lieu exceptionnel.

L’Abbaye Nouvelle 400 route des Cistelles, 46300 Léobard Léobard 46300 Lot Occitanie

Visite guidée de l’Abbaye-Nouvelle

© Lot Tourisme – Cyril Novello