Visite guidée de l’Abbaye Nouvelle, abbaye cistercienne du XIIIe siècle, L’Abbaye Nouvelle, Léobard
samedi 19 septembre 2026 · L'Abbaye Nouvelle · Léobard
Informations pratiques
Visite guidée de l’Abbaye Nouvelle, abbaye cistercienne du XIIIe siècle Samedi 19 septembre, 15h00 L’Abbaye Nouvelle Lot
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite guidée de l’Abbaye-Nouvelle
Partez à la découverte des ruines fascinantes de cette ancienne abbaye cistercienne lors d’une visite guidée enrichissante.
Accompagnés d’une guide-conférencière, explorez l’architecture et l’histoire de ce lieu exceptionnel.
L’Abbaye Nouvelle 400 route des Cistelles, 46300 Léobard Léobard 46300 Lot Occitanie
Visite guidée de l’Abbaye-Nouvelle
© Lot Tourisme – Cyril Novello
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