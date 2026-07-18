Informations pratiques

Taxat-Senat

Théâtre

Taxat-Senat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Délocalisation d’un théâtre dont l’organisateur est le café associatif Baba Yaga la pièce proposée se nomme Vaches et raconte la vie d’une entreprise qui produit le meilleur lait de vache de l’exploitation animale à l’asservissement salarial.

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Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

A theater production organized by the Baba Yaga community café: The play is titled “Cows” and tells the story of a company that produces “the best cow’s milk”—from animal exploitation to wage slavery.

L’événement Théâtre Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule