Théâtre « Touchée par fées »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Début : 2026-02-17 20:30:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Ariane Ascaride raconte sa propre histoire, inextricablement liée au théâtre

Ariane Ascaride raconte sa propre histoire, inextricablement liée au théâtre. Ses souvenirs familiaux sont des souvenirs d’images théâtrales l’enfance vécue sur les planches façonne l’actrice et s’ancre en elle la certitude que le théâtre est un art à la fois populaire et exigeant. Bien qu’elle emprunte les chemins du cinéma, où elle resplendit de subtilité et de vérité, le théâtre est son socle, elle y revient toujours.

Une échappée autobiographique écrite à quatre mains, chorégraphiée par un elfe. Le livre de souvenirs d’une comédienne qui rêve de s’envoler comme Puck, Ariel ou Peter Pan. Un hymne au théâtre, au rêve, à l’esprit d’enfance, à la vie tout simplement.

Les acteurs ont des cartons d’émotions dans la tête, qu’ils sortent pour faire vivre les personnages. Être actrice, c’est une autre manière de faire l’ange. Ariane Ascaride .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Ariane Ascaride tells her own story, inextricably linked to theater

German :

Ariane Ascaride erzählt ihre eigene Geschichte, die untrennbar mit dem Theater verbunden ist

Italiano :

Ariane Ascaride racconta la propria storia, indissolubilmente legata al teatro

Espanol :

Ariane Ascaride cuenta su propia historia, inextricablemente ligada al teatro

