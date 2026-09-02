Théâtre Un bordel phénoménal Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre Un bordel phénoménal

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 17:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

Dans les années 30, Greta tenancière d’une maison close dans un coin perdu en Bavière, est témoin de phénomènes étranges…

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

In the 1930s, Greta, the owner of a brothel in a remote corner of Bavaria, witnesses strange occurrences…

L’événement Théâtre Un bordel phénoménal Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations