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Théâtre Un bordel phénoménal Back Step Théâtre Vichy

vendredi 30 octobre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
17 17 17 Tarif réduit Curiste, demandeur d'emploi, CE Partenaire

Vichy

Théâtre Un bordel phénoménal

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit
Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 17:00:00
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

Dans les années 30, Greta tenancière d’une maison close dans un coin perdu en Bavière, est témoin de phénomènes étranges…
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

In the 1930s, Greta, the owner of a brothel in a remote corner of Bavaria, witnesses strange occurrences…

L’événement Théâtre Un bordel phénoménal Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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