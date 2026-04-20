Théâtre Un homme sanguin Le Poulailler Le Havre
Théâtre Un homme sanguin Le Poulailler Le Havre samedi 16 mai 2026.
Le Havre
Théâtre Un homme sanguin
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le spectacle se compose de deux pièces
Le tragédien malgré lui d’Anton Tchekhov (pièce courte de 15mn)
Un homme sanguin d’Eugène Labiche (qui est du Vaudeville et non pas du Boulevard même si Eugène LABICHE fait partie des dernières auteurs du genre)
Lardillon, un sculpteur va épouser la fille de Chalabert, mais celui-ci, sur recommandation de son médecin et ami Rançonnet veut lui faire passer une visite médicale.
Buchard, le modèle de Lardillon, doit aussi passer une visite médicale car son numéro vient d’être tiré à la conscription, alors qu’il vient de demander en mariage Marguerite.
Lardillon et Buchard échangent leur rendez-vous médicaux mais le subterfuge est découvert
Réservation obligatoire .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
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English : Théâtre Un homme sanguin
L’événement Théâtre Un homme sanguin Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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