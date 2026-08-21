Théâtre Vérone ! de la compagnie les lendemains d’hier Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Théâtre Vérone ! de la compagnie les lendemains d’hier

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13 22:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Plongez dans l’univers de Shakespeare, où amour, trahison et quiproquos s’entrelacent.

Considérée comme la première comédie de Shakespeare, Les Deux Gentilshommes de Vérone rassemble déjà tous les ingrédients qui feront les grandes comédies shakespeariennes à venir Valentin et Protéo sont amis, Protéo est amoureux de la Milanaise Julia et Valentin est amoureux de la Véronaise Silvia. Seulement quand Protéo quitte Milan pour rejoindre Valentin à Vérone, celui-ci trahit son ami et courtise la fiancée de ce dernier Sylvia (en oubliant Julia)…

Les spectateurs font partie intégrante de l’intrigue ; ces derniers seront les acteurs de l’histoire. Un peu à la manière du livre dont vous êtes le héros, ils choisiront les destins des personnages qu’ils auront sous leurs yeux.

En tout, les personnages pourront être ballotés dans 24 fins possibles, toutes liées à l’univers Shakespearien.

Il s’agit d’une manière ludique de se promener dans l’œuvre de ce maître sans en avoir l’air.Tout public

11 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

Immerse yourself in the world of Shakespeare, where love, betrayal, and misunderstandings intertwine.

Considered Shakespeare’s first comedy, *The Two Gentlemen of Verona* already brings together all the ingredients that would define the great Shakespearean comedies to come: Valentin and Proteus are friends; Proteus is in love with Julia of Milan, and Valentin is in love with Silvia of Verona. But when Proteus leaves Milan to join Valentine in Verona, Valentine betrays his friend and courts Proteus’s fiancée, Silvia (forgetting about Julia)?

The audience is an integral part of the plot; they will be the actors in the story. Much like in a “choose-your-own-adventure” book, they will choose the fates of the characters right before their eyes.

In total, the characters can be steered toward 24 possible endings, all tied to the Shakespearean universe.

It’s a playful way to explore this master’s work without seeming to do so.

L’événement Théâtre Vérone ! de la compagnie les lendemains d’hier Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES