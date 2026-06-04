Théâtres de Bourbon Cyrano de Bergerac (Rostand) Marigny
Théâtres de Bourbon Cyrano de Bergerac (Rostand) Marigny samedi 1 août 2026.
Marigny
Théâtres de Bourbon Cyrano de Bergerac (Rostand)
Château de Charnes Marigny Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Cyrano de Bergerac Durée 2h À partir de 7 ans
En 1640, Cyrano, poète génial mais au grand nez, aime secrètement Roxane, qui aime le beau Christian. Entre duels, quiproquos et lettres enflammées, une histoire d’amour impossible et touchante se noue.
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Château de Charnes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
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English :
Cyrano de Bergerac Duration 2h ? From age 7
In 1640, Cyrano, a brilliant poet with a big nose, secretly loves Roxane, who loves the handsome Christian. Between duels, misunderstandings and fiery letters, an impossible but touching love story unfolds.
L’événement Théâtres de Bourbon Cyrano de Bergerac (Rostand) Marigny a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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