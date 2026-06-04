Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtres de Bourbon L’éducation de Rita Marigny

Théâtres de Bourbon L’éducation de Rita Marigny mardi 4 août 2026.

Adresse : Château de Charnes

Ville : 03210 Marigny

Département : Allier

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20

Marigny

Théâtres de Bourbon L’éducation de Rita

Château de Charnes Marigny Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

L’Education de Rita Durée 1h30 À partir de 13 ans
Rita, coiffeuse curieuse, débarque comme une tornade chez Frank, prof désabusé. Entre deux mondes, une collision drôle et humaine sur le pouvoir — et les pièges — de la culture.
  .

Château de Charnes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46  theatresdebourbon@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Education de Rita Duration 1h30 ? From age 13
Rita, a curious hairdresser, arrives like a tornado at the home of Frank, a disillusioned teacher. Between two worlds, a funny and human collision about the power and pitfalls of culture.

L’événement Théâtres de Bourbon L’éducation de Rita Marigny a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Marigny (Allier)