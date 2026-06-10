Théâtres de Bourbon On ne badine pas avec l’amour (Musset) Marigny
mercredi 5 août 2026 · Marigny
Informations pratiques
Marigny
Théâtres de Bourbon On ne badine pas avec l’amour (Musset)
Château de Charnes Marigny Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
On ne badine pas avec l’amour Durée 2h À partir de 13 ans
Camille et Perdican, cousins élevés ensemble, devaient se marier. Mais Camille, marquée par le couvent, refuse l’amour — jusqu’à ce qu’une lettre interceptée relance tout.
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Château de Charnes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 06 02 46 theatresdebourbon@yahoo.com
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English :
On ne badine pas avec l’amour Running time 2 hours ? For ages 13 and up
Camille and Perdican, cousins raised together, were to marry. But Camille, scarred by the convent, refuses love? until an intercepted letter rekindles the romance.
L’événement Théâtres de Bourbon On ne badine pas avec l’amour (Musset) Marigny a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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