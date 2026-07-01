Nuits des étoiles 2026 à Marigny Stade municipal Marigny

Informations pratiques

Marigny

Nuits des étoiles 2026 à Marigny

Stade municipal Route de Péré Marigny Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-17

L’association Têtes en l’air a le plaisir de vous inviter aux Nuits des étoiles à Marigny.

PROGRAMME

20 h 30 Rencontre avec les animateurs. Observation de la Lune.

21 h 00 La vraie couleur du Soleil Florent FRÉMONT (45 min)

21 h 45 Observation de la Lune et de Vénus avant leur coucher.

22 h 15 Que voit-on dans le ciel ? Christian LAVAND (45 min)

23 h 00 Découverte des constellations, puis observation aux télescopes.

Page spéciale informations https://tetesenlair.net/nuits_des_etoiles_2026.php

Infos pratiques

Contact astronomie@tetesenlair.net

Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Restauration La Scuderia — Bruschetta et boisson fraîche soda, jus de fruit, bière, rosé…

Pas d’animation en journée et le dimanche.

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Site internet https://tetesenlair.net .

Stade municipal Route de Péré Marigny 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 81 38 05 astronomie@tetesenlair.net

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English : Nuits des étoiles 2026 à Marigny

L’événement Nuits des étoiles 2026 à Marigny Marigny a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79