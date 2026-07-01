Nuits des étoiles 2026 à Marigny Stade municipal Marigny
vendredi 17 juillet 2026 · Stade municipal · Marigny
Informations pratiques
Marigny
Nuits des étoiles 2026 à Marigny
Stade municipal Route de Péré Marigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-17
L’association Têtes en l’air a le plaisir de vous inviter aux Nuits des étoiles à Marigny.
PROGRAMME
20 h 30 Rencontre avec les animateurs. Observation de la Lune.
21 h 00 La vraie couleur du Soleil Florent FRÉMONT (45 min)
21 h 45 Observation de la Lune et de Vénus avant leur coucher.
22 h 15 Que voit-on dans le ciel ? Christian LAVAND (45 min)
23 h 00 Découverte des constellations, puis observation aux télescopes.
Page spéciale informations https://tetesenlair.net/nuits_des_etoiles_2026.php
Infos pratiques
Contact astronomie@tetesenlair.net
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.
Restauration La Scuderia — Bruschetta et boisson fraîche soda, jus de fruit, bière, rosé…
Pas d’animation en journée et le dimanche.
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Site internet https://tetesenlair.net .
Stade municipal Route de Péré Marigny 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 81 38 05 astronomie@tetesenlair.net
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English : Nuits des étoiles 2026 à Marigny
L’événement Nuits des étoiles 2026 à Marigny Marigny a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79
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