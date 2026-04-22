Festival de musique Préludia Sax et Gospel Marigny
Festival de musique Préludia Sax et Gospel Marigny vendredi 24 juillet 2026.
Marigny
Festival de musique Préludia Sax et Gospel
Château de Charnes Marigny Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Grace à la créativité du quatuor Ellipsos, deux univers spirituels se rencontrent la rigueur architecturale et le contrapuntique du géant Bach dialoguent avec l’énergie, le groove et la ferveur du gospel.
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Château de Charnes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com
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English :
Thanks to the creativity of the Ellipsos quartet, two spiritual universes meet: the architectural rigor and contrapuntality of the giant Bach converse with the energy, groove and fervor of gospel.
L’événement Festival de musique Préludia Sax et Gospel Marigny a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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