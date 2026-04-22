Marigny

Festival de musique Préludia Sax et Gospel

Château de Charnes Marigny Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Grace à la créativité du quatuor Ellipsos, deux univers spirituels se rencontrent la rigueur architecturale et le contrapuntique du géant Bach dialoguent avec l’énergie, le groove et la ferveur du gospel.

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Château de Charnes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

Thanks to the creativity of the Ellipsos quartet, two spiritual universes meet: the architectural rigor and contrapuntality of the giant Bach converse with the energy, groove and fervor of gospel.

L’événement Festival de musique Préludia Sax et Gospel Marigny a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région