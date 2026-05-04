Thelma et Louise, Espace Aragon, Lancey

Thelma et Louise Lundi 4 mai, 19h30 Espace Aragon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T19:30:00+02:00 – 2026-05-04T21:39:00+02:00

Fin : 2026-05-04T19:30:00+02:00 – 2026-05-04T21:39:00+02:00

Séance en partenariat avec les Arts du Récit, suivie d’une rencontre.

Espace Aragon 19 bis, boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot Lancey 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1335#showmovie?id=G62MV »}]

Cine rencontre – Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, décident de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l… Espace Aragon Thelma et Louise