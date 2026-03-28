Théo Juice And The Sexy Music Live Band Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Théo Juice And The Sexy Music Live Band

Vendredi 27 novembre 2026 de 19h30 à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:30:00

fin : 2026-11-27 22:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Rendez-vous au Makeda pour Théo Juice and the sexy music live band !

Théo Juice est un artiste français indépendant. Interprète, producteur, compositeur, sa musique part de son coeur et de ses yeux. Son éducation musicale a façonné son amour de la musique, le poussant sans cesse à découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux genres, de nouvelles sonorités, et à enrichir sans cesse ses influences, qui d’années en années se mélangent pour donner naissance à ce cocktail qu’il arrive difficilement à nommer lui-même.



Un jour, l’un de ses amis lui a dit Je ne saurai à donner un nom à la musique que tu fais, mais si je devais le faire, je dirai que c’est de la Sexy Music .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Come to Makeda for Théo Juice and the sexy live band!

L’événement Théo Juice And The Sexy Music Live Band Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille