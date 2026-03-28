Théo Juice And The Sexy Music Live Band Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
vendredi 27 novembre 2026 · Le Makeda · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Théo Juice And The Sexy Music Live Band
Vendredi 27 novembre 2026 de 19h30 à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 19:30:00
fin : 2026-11-27 22:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Rendez-vous au Makeda pour Théo Juice and the sexy music live band !
Théo Juice est un artiste français indépendant. Interprète, producteur, compositeur, sa musique part de son coeur et de ses yeux. Son éducation musicale a façonné son amour de la musique, le poussant sans cesse à découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux genres, de nouvelles sonorités, et à enrichir sans cesse ses influences, qui d’années en années se mélangent pour donner naissance à ce cocktail qu’il arrive difficilement à nommer lui-même.
Un jour, l’un de ses amis lui a dit Je ne saurai à donner un nom à la musique que tu fais, mais si je devais le faire, je dirai que c’est de la Sexy Music .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com
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English :
Come to Makeda for Théo Juice and the sexy live band!
L’événement Théo Juice And The Sexy Music Live Band Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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