Théo Trégor Festival Connexion (s) Centre des Congrès Trégastel

Trégastel

Théo Trégor Festival Connexion (s)

Centre des Congrès 5 Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15 19:40:00

Date(s) :

2026-08-15

Prix Magie à Nevers 2023 & Annecy 2024 Prix du Jury à Lyon 2021 et 2023 Lary de Bronze à Barbières 2021

Les coïncidences de nos vies sont-elles vraiment dues au hasard ? Est-il possible de changer le cours des choses à force de volonté ? Les lémuriens peuvent-ils nous y aider ou vont-ils nous envahir ? Coralie tente de répondre à ces questions fondamentales avec fraîcheur, sagacité et humour, par des expériences interactives toujours plus extraordinaires les unes que les autres. Déterminée à défier les lois du destin et à comprendre l’impossible, Coralie nous embarque dans Connexion(s), un spectacle d’illusions qui mêle magie, mentalisme… et rencontres inattendues. Bien plus qu’un spectacle de magie, Connexion(s) est un véritable One Woman Show, une expérience fascinante, déjantée et rafraîchissante, que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

A partir de 5 ans.

Autrice Metteuse en scène Coralie Andy .

Centre des Congrès 5 Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Théo Trégor Festival Connexion (s) Trégastel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose