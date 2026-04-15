Théo Trégor Festival L’Ecole des femmes Centre des Congrès Trégastel
Théo Trégor Festival L’Ecole des femmes Centre des Congrès Trégastel jeudi 13 août 2026.
Trégastel
Théo Trégor Festival L’Ecole des femmes
Centre des Congrès 5 Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 22:10:00
Date(s) :
2026-08-13
Agnès, une jeune fille innocente, tombe amoureuse d’Horace, alors qu’Arnolphe l’avait élevée dans l’ignorance pour en faire une épouse soumise. Horace, par erreur, fait d’Arnolphe le confident de son amour. Celui-ci tente de faire échouer toutes les démarches de rapprochement des amoureux. À travers cette pièce, Molière pose la question de la place des femmes dans la société.
Une adaptation de la pièce de Molière en 1h10 et deux comédiens pour un débat social très actuel. Tout public.
Metteuse en scène Florence Fouéré
Artistes Nicolas Maffre, Noémie Zard .
Centre des Congrès 5 Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Théo Trégor Festival L’Ecole des femmes Trégastel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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