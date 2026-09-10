Thés artistiques : carte postale de l’Égypte antique Bibliothèque Maurepas Rennes
mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Thés artistiques : carte postale de l’Égypte antique Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 25 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Atelier artistique autour de l’exposition du musée des Beaux-Arts
En lien avec l’exposition du musée des Beaux-Arts de Rennes, l’artiste Juliette Pinto vous invite à réaliser de cartes postales en pâte à papier colorée (“paper pulp painting”) tout en questionnant l’imaginaire de l’Égypte antique et en reprenant des motifs présents sur les objets.
Atelier à destination des adultes.
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-25T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-25T16:30:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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