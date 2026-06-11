Thomas Angelvy En rodage Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Thomas Angelvy En rodage

Du jeudi 10 au samedi 12 décembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 21:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-10

Stand-up de Thomas Angelvy au théâtre L’Art Dû Marseille En rodage !

Blablabla blablibloubla blublablabla. On m’a demandé un pitch et comme je ne sais pas

encore ce que je vais tester comme blagues je préfère rester approximatif.



Mais j’ai plein de trucs à vous dire… Et j’espère que vous aussi !



Blablabisous.



Compagnie ProdVocation et Atomm Squad



Avec Thomas Angelvy .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Thomas Angelvy’s stand-up show at the L’Art D’ theater in Marseille: Just getting started!

L’événement Thomas Angelvy En rodage Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille