Thomas Croisière Voyage en Comédie Rue du Rétalaire Lesneven

Thomas Croisière Voyage en Comédie

Rue du Rétalaire L'Arvorik Lesneven Finistère

2026-03-27 20:30:00

2026-03-27 22:00:00

2026-03-27

HUMOUR

Autant une initiation qu’un hommage au cinéma, Thomas Croisière, le Tom Cruise français, nous embarque pour 80 minutes de rires, souvenirs et anecdotes aussi incroyables que les merveilles de comédies qu’il évoque. Grâce à elles, nous retrouvons avec gourmandise les sacrés monstres du 7e art que sont Bébel, de Funès, Le Splendid et tant d’autres.

Thomas Croisière passe des studios de France Inter à la scène pour rendre hommage aux grandes comédies françaises qui ont marqué son enfance. Durant ce voyage nostalgique, émouvant et drôle, le chroniqueur nous invite a` (re)voir et (re)découvrir ces comédies populaires qu’il aime tant. Il rend à César ce qui appartient aux films qui n’ont pas eu de César. Un spectacle qui vous enchantera pour et qui laisse aussi libre cours a` son autre passion le karaoké. Vive la comédie et vive le cinéma ! .

Rue du Rétalaire L'Arvorik Lesneven 29260 Finistère Bretagne

