Thomas Kahn en octet, Espace culturel Liberté, Saint-Marcel-lès-Valence

Informations pratiques

Thomas Kahn en octet Jeudi 4 mars 2027, 20h00 Espace culturel Liberté Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-04T20:00:00+01:00 – 2027-03-04T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-04T20:00:00+01:00 – 2027-03-04T21:30:00+01:00

Figure emblématique de la soul contemporaine, Thomas Kahn s’impose avant tout par une voix qui groove et un timbre unique, aux nuances subtilement épicées qui ne sont pas sans rappeler Otis Redding.

Auteur, compositeur et interprète hors pair, véritable homme de scène, il déploie une soul audacieuse, intense et généreuse, portée par un octet cuivré et puissant, diablement énergique. Artiste authentique et sincère, ambassadeur des grandes valeurs de la soul, il est aujourd’hui salué par la presse comme étant le « Petit Prince de la soul moderne » (Rolling Stone).

Thomas Kahn, ou l’ascension d’une figure majeure de la soul contemporaine.

Bluffant.

« Une voix chaude et envoûtante dans une atmosphère intimiste, Thomas Kahn (pseudo composé de son second prénom et de son nom de dessinateur) est un artiste au genre inclassable, oscillant entre soul, pop et blues. » Moka Mag

Thomas Kahn : chant, Alexandre Lafforgue : basse, Thomas Perier : claviers, Julien Filhol : guitare, Baptiste Onzon : batterie, Eric Pigeon : saxophone ténor, Léo Moulin : saxophone barython, Sébastien Depeige : trompette

Espace culturel Liberté 18 Rue de la Liberté, 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 concert musique

Vivi What