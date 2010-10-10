Visite en fanfare Place de la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Marcel-lès-Valence

Visite en fanfare

Place de la Mairie Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Laissez-vous entraîner par la musique et découvrez la ville autrement !

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Place de la Mairie Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Let yourself be carried away by the music and discover the city in a whole new way!

L’événement Visite en fanfare Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme