Visite en fanfare Place de la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence
Visite en fanfare Place de la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence jeudi 13 août 2026.
Saint-Marcel-lès-Valence
Visite en fanfare
Place de la Mairie Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Laissez-vous entraîner par la musique et découvrez la ville autrement !
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Place de la Mairie Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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Let yourself be carried away by the music and discover the city in a whole new way!
L’événement Visite en fanfare Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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