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Visite en fanfare Place de la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence

Visite en fanfare Place de la Mairie Saint-Marcel-lès-Valence jeudi 13 août 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence

Ville : 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10

Saint-Marcel-lès-Valence

Visite en fanfare

Place de la Mairie Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Laissez-vous entraîner par la musique et découvrez la ville autrement !
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Place de la Mairie Mairie de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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Let yourself be carried away by the music and discover the city in a whole new way!

L’événement Visite en fanfare Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme

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