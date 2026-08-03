AGENDA · Pau
THOMAS MARTY ZENITH DE PAU Pau
jeudi 21 janvier 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
THOMAS MARTY
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21 22:00:00
Date(s) :
2027-01-21
Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : THOMAS MARTY
L’événement THOMAS MARTY Pau a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pau
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