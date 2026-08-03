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THOMAS MARTY ZENITH DE PAU Pau

jeudi 21 janvier 2027 · ZENITH DE PAU · Pau

THOMAS MARTY ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 21 janvier 2027
Fin
jeudi 21 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
ZENITH DE PAU
Adresse
Rue Suzanne Bacarisse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
55 55 55 Tarif de base plein tarif

Pau

THOMAS MARTY

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21 22:00:00

Date(s) :
2027-01-21

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

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English : THOMAS MARTY

L’événement THOMAS MARTY Pau a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pau

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