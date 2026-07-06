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Thomas VDB Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont

samedi 10 avril 2027 · Le Pôle · Saint-Pierre-du-Mont

Thomas VDB Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont

Informations pratiques

Début
samedi 10 avril 2027
Fin
samedi 10 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Pôle
Adresse
190, avenue Camille Claudel
Ville
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Département
Landes
Tarif

Saint-Pierre-du-Mont

Thomas VDB

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 20:00:00
fin : 2027-04-10 21:15:00

Date(s) :
2027-04-10

Humoriste, journaliste musical, chroniqueur radio ou encore comédien, Thomas VDB est un joyeux touche-à-tout. Dans ses spectacles, il pointe les travers de notre époque et exorcise ses propres angoisses à grands coups de fous rires.

Aujourd’hui, Thomas nous l’assure il est en train d’écrire. En l’état actuel des choses, il promet de jouer pendant au moins une heure. Il sera bien sur scène, les lumières seront allumées et vous pourrez entrer dans la salle.   .

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10  billetterie@theatredegascogne.fr

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English : Thomas VDB

L’événement Thomas VDB Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan

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