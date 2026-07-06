Thomas VDB Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont
samedi 10 avril 2027 · Le Pôle · Saint-Pierre-du-Mont
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Mont
Thomas VDB
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 20:00:00
fin : 2027-04-10 21:15:00
Date(s) :
2027-04-10
Humoriste, journaliste musical, chroniqueur radio ou encore comédien, Thomas VDB est un joyeux touche-à-tout. Dans ses spectacles, il pointe les travers de notre époque et exorcise ses propres angoisses à grands coups de fous rires.
Aujourd’hui, Thomas nous l’assure il est en train d’écrire. En l’état actuel des choses, il promet de jouer pendant au moins une heure. Il sera bien sur scène, les lumières seront allumées et vous pourrez entrer dans la salle. .
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr
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English : Thomas VDB
L’événement Thomas VDB Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan
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