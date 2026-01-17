Thomas Wiesel Société écrans La Grande Ourse Saint-Agathon

Thomas Wiesel Société écrans

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 21:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Thomas Wiesel est un humoriste lausannois. Après un premier spectacle en guise de présentation, capté en 2018, Thomas a rassuré sur son bonheur dans “Ça va”, en tournée de 2019 à 2021, avant d’enchainer sur “Travaille” en 2023-24 et “Bonne Année?” en 2024-25. Ces 4 spectacles sont disponibles en intégralité sur sa chaîne Youtube. Hors de scène, vous l’avez peut-être vu ou entendu en train de distiller une chronique à la radio ou la TV (La Bande Originale sur France Inter, Les Beaux Parleurs sur La Première, Quotidien sur TMC, 52 minutes sur RTS Un…). .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

