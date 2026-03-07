tiens ! des clown•es !! Maison de quartier Bottière Nantes
tiens ! des clown•es !! Maison de quartier Bottière Nantes mercredi 17 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 19:09 – 19:39
Gratuit : oui Tout public
le bruit court que, dans la MQBTR, il y a des activités … et si nous allions les visiter – « découvrire » – pratiquer …
Maison de quartier Bottière Nantes 44300
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