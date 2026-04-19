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Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Maison de quartier de la Bottière Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Maison de quartier de la Bottière Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Maison de quartier de la Bottière Nantes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier de la Bottière

Adresse : 147 Route de Sainte Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:18

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 18:18 – 19:18
Gratuit : oui  Tout public 

Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviterà vous arrêter, pour les croiser,les rencontrer,les regarder,les écouter…ou pas, à pas là où vous serez

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr


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