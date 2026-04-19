Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Maison de quartier de la Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 18:18 – 19:18

Gratuit : oui Tout public

Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviterà vous arrêter, pour les croiser,les rencontrer,les regarder,les écouter…ou pas, à pas là où vous serez

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr



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