Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Square Augustin Fresnel Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 19:09 – 20:09

Gratuit : oui Tout public

Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviterà vous arrêter, pour les croiser,les rencontrer,les regarder,les écouter…ou pas, à pas là où vous serez

Square Augustin Fresnel Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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