Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Square Augustin Fresnel Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Square Augustin Fresnel Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Square Augustin Fresnel Nantes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Square Augustin Fresnel

Adresse : Rue Augustin Fresnel

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 19:09

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 19:09 – 20:09
Gratuit : oui  Tout public 

Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviterà vous arrêter, pour les croiser,les rencontrer,les regarder,les écouter…ou pas, à pas là où vous serez

Square Augustin Fresnel Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr


Afficher la carte du lieu Square Augustin Fresnel et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)