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Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Station Bottière Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Station Bottière Nantes

Tiens ! des clowns ! – La troupe Komsala Tout d’suite en balade Station Bottière Nantes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Station Bottière

Adresse : Allée Nicole-Reine Lepaute, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 19:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

Résidence dans l’espace public – Invitation à la curiosité La troupe Komsala Tout d’suite a le plaisir de vous inviterà vous arrêter, pour les croiser,les rencontrer,les regarder,les écouter…ou pas, à pas là où vous serez

Station Bottière Nantes 44300


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