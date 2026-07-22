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Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! Jardin du Colibri Nantes

mercredi 26 août 2026 · Jardin du Colibri · Nantes

Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! Jardin du Colibri Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Jardin du Colibri
Adresse
3 rue de Valenciennes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 15:30 – 16:30
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99 

Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.

Jardin du Colibri Doulon – Bottière Nantes 44300


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