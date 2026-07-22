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Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! Pataugeoire Grande Garenne Nantes

vendredi 28 août 2026 · Pataugeoire Grande Garenne · Nantes

Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! Pataugeoire Grande Garenne Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Pataugeoire Grande Garenne
Adresse
Rue Jean-François Champollion, Jules Verne
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 16:00 – 17:00
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99 

Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.

Pataugeoire Grande Garenne Nantes 44300


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